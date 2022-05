Estágio operacional da PMDF apreende drogas e simulacro em Santa Maria

Nesta terça-feira, os alunos do Curso Operacional de Rotam, em estágio supervisionado, apreenderam cocaína, maconha e munições

Na noite desta terça-feira, 17, os alunos do Curso Operacional de Rotam (COR), em estágio supervisionado, apreenderam cocaína, maconha e munições na cidade de Santa Maria.

Os policiais estagiários avistaram um carro em alta velocidade na Avenida Alagados, o que motivou a abordagem. Dentro do veículo os policiais encontraram 10 munições de calibre 38 e mais de R$ 4 mil em espécie.

O condutor, após ser questionado, negou ter uma arma e disse que os mesmos poderiam vistoriar sua residência na CL 216. As buscas foram acompanhadas pela advogada do abordado.

Nenhuma arma foi encontrada, porém, foram localizadas na residência três porções de cocaína. Ele foi encaminhado para a 20ª DP para o registro do flagrante.

Outra apreensão

Outra equipe de policiais em treinamento avistaram um homem jogando uma sacola no chão na QR 315.

Ele foi abordado e os policiais da Rotam encontraram duas cartelas de rohypnol. Dentro da sacola havia duas porções de maconha. Ao ser questionado onde morava, o suspeito deu o endereço da irmã, sendo desmentido pela mesma.

O suspeito morava com o pai na QR 317 que autorizou as buscas no quarto do suspeito. Dentro de uma mochila os policiais encontraram mais cartelas de rohypnol, 25g de maconha, uma balança de precisão e um simulacro.

Ele foi encaminhado para a 20ª DP onde foi autuado por tráfico de drogas.