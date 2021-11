ES: Suspeito de matar ex e a mãe dela por não aceitar fim de namoro é preso

O homem é acusado de assassinar com tiros na cabeça Karina Freitas, de 20 anos, e a mãe dela, Silvanete dos Santos Freitas, de 38

Foi preso nesta segunda, 29, o jovem Adenilton de Jesus Nascimento dos Santos, 27. O homem é acusado de assassinar com tiros na cabeça Karina Freitas, de 20 anos, e a mãe dela, Silvanete dos Santos Freitas, de 38, em Vila Velha (ES), na quinta-feira, 25.

No dia do crime, o homem foi de moto até a casa da ex-sogra, em Zumbi dos Palmares. Depois de uma discussão, ele deu um tiro na cabeça de Silvanete. Na sequência, foi até o trabalho da ex-namorada, com quem teve uma filha.

“Conversou com Karina e tranquilamente pediu para que ela o acompanhasse até a porta para dar informações sobre a certidão de nascimento e a carteira de vacinação da filha deles. A vítima o seguiu. Ele subiu na moto, ligou [o veículo]. Perguntou sobre as ameaças que, segundo ele, o atual namorado dela teria feito. Ela negou. Ele perdeu a cabeça, disparou na cabeça dela e fugiu”, explicou ao Uol a delegada titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), Raffaella Aguiar.

Conforme a polícia, durante o depoimento, Adenilton tentou forçar alguma emoção e arrependimento. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana. A filha de Karina com Adenilton está sob os cuidados da avó paterna.