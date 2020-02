Enxame de abelhas mata dois catadores em SC

PUBLICIDADE 

Na última quinta-feira (27), dois homens morreram após serem atacados por mais de 10 mil abelhas, em Navegantes, Santa Catarina. As vítimas, de 45 e 53 anos, eram catadores de materiais recicláveis. Depois que sentiram as primeiras ferroadas, eles correram, mas caíram e sofreram paradas cardíacas. O socorro foi chamado, o atendimento foi feito, mas os homens morreram no local.

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros da cidade, João de Moura Miranda, as vítimas foram picadas por abelhas africanas, reconhecidas como assassinas. O local onde o enxame atacou teve que ser isolado pelos bombeiros para que outras pessoas não se aproximassem do perigo.

Em seguida, os bombeiros começaram o processo de retirar as abelhas do local, esse procedimento pode ter três ou quatro dias de duração. Os insetos são atraídos para uma caixa que será levada por um apicultor até um lugar seguro.

O criador de abelhas, Cleomar José Gellen, trabalhou com o inseto por toda vida e conhece seu comportamento. Ele explica que, dentro das colmeias, algumas abelhas agem na função de defesa. Por isso, o apicultor recomenda se afastar o máximo que conseguir quando ver que as abelhas estão por perto.

Em caso de ataque, o especialista aconselha correr em linha reta porque a tendência é dos insetos desistirem do ataque.

Vale lembrar que no verão é mais comum o ataque de abelhas. O ataque que vitimou os dois homens serve de alerta não só para o cuidado com insetos, mas com a destinação correta de materiais orgânicos e lixos recicláveis.