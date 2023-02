Entregador se atrapalha e provoca ‘avalanche’ de cerveja

Imagens obtidas mostram um dos funcionários tentando pegar uma caixa quando os produtos se movimentam e, em seguida, desabam de forma descontrolada

Uma carga de cerveja desabou de um caminhão no momento em que funcionários descarregavam os fardos em um estabelecimento comercial em Santos, no litoral de São Paulo.

Imagens obtidas nesta sexta-feira (10), mostram um dos funcionários tentando pegar uma caixa quando os produtos se movimentam e, em seguida, desabam de forma descontrolada.

O caso ocorreu na última terça-feira (7), por volta das 10h21. É possível ver nas imagens que um funcionario retiram um engradado do caminhão e repassa a outro, que segue com os produtos para dentro do comércio. Dentro de cada um dos engradados, há garrafas de cerveja da marca Heineken.

Em determinado momento, apenas um funcionário fica no caminhão. Ele começa a ajeitar as caixas do fundo do veículo quando percebe que uma coluna de engradados está prestes a cair. Ele tenta, mas não consegue segurar os produtos.

Os engradados desabam de forma descontrolada. Pelas imagens é possível ver que mais de 20 caixas de cerveja despencam do caminhão. Dezenas de garrafas quebram no chão e o líquido fica espalhado pela calçada.

Em nota, o Grupo Heineken afirmou que a falha no descarregamento, que causou a queda dos engradados, aconteceu e felizmente não atingiu as pessoas que estavam perto.

Ainda de acordo com a empresa, os funcionários estão bem e foram devidamente reorientados quanto ao cumprimento dos procedimentos de segurança, que são consistentemente trabalhados por meio de treinamentos e mensagens diárias de conscientização.

Questionada, a empresa não respondeu o que teria causado a falha no descarregamento, o prejuízo e o endereço do estabelecimento onde a mercadoria seria entregue.