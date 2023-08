Enfermeira serial killer é condenada pela morte de sete bebês no Reino Unido

Os bebês foram mortos entre junho de 2015 e junho de 2016, aplicando injeções letais de ar, enquanto trabalhava no Hospital Condessa de Chester

A enfermeira Lucy Letby foi condenada, nesta sexta-feira (18), pelo assassinato de sete recém-nascidos no Reino Unido. Com isso, Lucy se tornou a maior assassina de bebês do país.

Os bebês foram mortos entre junho de 2015 e junho de 2016, aplicando injeções letais de ar, enquanto trabalhava no Hospital Condessa de Chester, em Chester, noroeste da Inglaterra.

Letby ainda foi condenada pela tentativa de assassinato de outros seis bebês no mesmo hospital. Além desses, o júri ainda ficou indeciso sobre outros quatro casos de tentativa de assassinato.

Durante os nove meses de julgamento, foram apresentadas alegações de que a enfermeira intencionalmente injetou ar nos bebês, alimentou outros à força com leite e envenenou outros com insulina.

Ainda assim, Lucy negou as acusações e afirmou nunca ter machucado nenhum bebê. Na verdade, ela apontou problemas de falta de higiene e funcionários do hospital.