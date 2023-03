Enfermeira se engana e aplica laxante na veia de paciente, em MG

A profissional foi afastada após aplicar o medicamento do Hospital de Paracatu

Uma enfermeira foi afastada após cometer um erro no Hospital de Paracatu, em Minas Gerais , a profissional que atua na área há 15 anos aplicou alguns mililitros de laxante na veia de um paciente de 29 anos na noite da última terça-feira (14).

Segundo a unidade, o medicamento foi aplicado na via errada do paciente, o que poderia causar a uma trombose, que é a formação de coágulos sanguíneos que dificultam a circulação do sangue.

A coordenação do Hospital Municipal e o Centro de Toxicologia foram chamados logo após o equívoco da profissional para tomar as medidas cabíveis. Conforme relataram, o paciente deve ficar em observação.