Enfermeira é suspeita de postar foto bebendo cerveja ao lado de paciente

Na última sexta-feira (10), uma enfermeira do município de Monte Alegre (GO) compartilhou uma foto em uma ambulância que transportava um paciente. Na imagem, a profissional de saúde aparece bebendo cerveja dentro do veículo.

A enfermeira, Maiara Falcão, é concursada da administração municipal da cidade e decidiu não se manifestar sobre a ocasião. A prefeitura informou que reconhece a funcionária, mas que a profissional não estava de plantão na sexta-feira.

Por outro lado, o secretário de administração municipal afirmou que carona em ambulância “não é uma prática comum”. O veículo restringe a viagem aos pacientes e profissionais em trabalho.

“Serão tomadas as medidas necessárias para apuração e bem como também punição pelo ato praticado pela funcionária”. Ele completou avaliando que “a postura não condiz com a seriedade do serviço público”, disse o secretário.