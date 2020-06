Encontrado um tesouro que mobilizou milhares de americanos

PUBLICIDADE

Um cofre repleto de pepitas de ouro e pedras preciosas escondido durante 10 anos nas montanhas Rochosas dos Estados Unidos foi encontrado após uma busca obsessiva de milhares de pessoas que chegaram a arriscar a própria vida.

“O tesouro foi encontrado”, disse a um blog Forrest Fenn, um milionário do estado do Novo México que escondeu em 2010 a caixa com cerca de 20 quilos.

Fenn havia escrito um pequeno poema, que junto a um mapa, deveria permitir a descoberta do tesouro. Esse quebra-cabeça agitou muitos americanos, inclusive além da razão.

O tesouro “estava sob um dossel de estrelas na vegetação arborizada das Montanhas Rochosas e não foi movido desde que eu escondi há mais de dez anos”, escreveu Fenn, de 89 anos.

“Não sei quem o encontrou, mas o poema que escrevi o levou ao lugar certo”, acrescentou ele em um comunicado divulgado no fim de semana passado.

Cerca de 350 mil pessoas buscaram nos últimos dez anos, disse ele. Alguns chegaram a se demitir de seus empregos para se dedicarem completamente à busca do tesouro.

Pelo menos quatro pessoas morreram acidentalmente durante a caça ao tesouro no vasto território das Montanhas Rochosas, que se estendem por mais de 3 mil quilômetros.

Agence France-Presse

