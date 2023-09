Empresário é preso suspeito de assediar e se masturbar na frente de estagiária

A jovem era assediada constantemente pelo suspeito

Empresário é preso suspeito de se masturbar na frente da sua estagiária, uma adolescente de 16 anos. O homem foi preso em flagrante após praticar o ato, na última sexta-feira (15), pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

De acordo com a jovem, ela era assediada constantemente pelo suspeito. No dia do flagrante, ele chamou a jovem em sua sala, e se masturbou na presença da jovem.

O empresário, de 34 anos, foi preso e conduzido à DP do Novo Gama. Ele foi encaminhado ao presídio local e está à disposição do Poder Judiciário.