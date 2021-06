Empresário é executado com tiros de fuzil

A esposa de Marcos Paulo acionou os bombeiros e a polícia, mas seu companheiro morreu no local. De acordo com ela, seu marido não tinha inimigos

Na manhã de segunda-feira (7), um homem de 45 anos foi executado ao abrir o portão da garagem de sua casa, na Vila Galvão (SP). A polícia procura o autor do crime.

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens auxiliam a polícia no desfecho do caso. A vítima foi identificada como Marcos Paulo.

Nas imagens, o passageiro sai do carro, invade a casa e dispara com um fuzil várias vezes, fugindo em seguida. Nada na residência foi roubado.

A esposa de Marcos Paulo acionou os bombeiros e a polícia, mas seu companheiro morreu no local. De acordo com ela, seu marido não tinha inimigos e não recebeu nenhuma ameaça recentemente.

Registrado como homicídio qualificado, o caso segue em investigação.