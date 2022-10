Empresário apostou R$ 800 mil na vitória de Lula e fatura mais de R$ 500 mil com apostas feitas no 1º turno

A aposta continua de pé e eles estão confiantes na vitória dos seus candidatos

O resultado do 1º turno das eleições, não mudou em nada o acordo dos empresários maranhenses Artu Oliveira e Gildenberg de Sá, que apostaram R$ 800 mil cada na vitória de Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

Entretanto, o empresário Artu Oliveira, que declarou apoio a Lula (PT), já começou a colher os bons frutos de umas das 15 disputas que fez avaliadas em R$ 1,5 milhão, para o 1º turno, envolvendo os resultados do petista nas urnas. E nesta segunda-feira (3), ele já teve um compromisso marcado: buscar o prêmio de uma das apostas.

Com o resultado positivo, Artu ganhou um automóvel, que custa a partir de R$ 106 mil; uma pá carregadeira usada em trabalhos no campo e em obras, com valores a partir de R$ 500 mil e dez vacas de leite, avaliadas em R$ 60 mil.

“Eu sempre faço outras apostas. Hoje mesmo fui buscar um carro e uma carregadeira que apostei com um amigo, que o Lula ia tirar mais votos que o Bolsonaro. Todo dia eu faço aposta pequena, de R$ 2 mil, R$ 3 mil e estou trabalhando para apostar mais agora no 2º turno”, disse o empresário em reportagem ao g1.