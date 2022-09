Empresária é morta a facadas pelo ex-marido dentro do próprio bar

O suspeito, que é ex-marido da vítima, foi preso e confessou o crime, segundo a polícia

A empresária Sônia Silveira de Oliveira, de 43 anos, foi morta a facadas dentro do próprio estabelecimento, neste domingo (25), em Nova Bandeirantes, a 980 km de Cuiabá.

O crime aconteceu por volta das 7h50. A vítima foi atingida no pescoço e morreu no local. O autor, também conforme a polícia, atacou uma outra mulher que estava no imóvel.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e localizaram o suspeito. Segundo o delegado Marcos Vinícius, responsável pelo caso, ele premeditou o crime. As investigações continuam.

O crime de feminicídio é tipificado quando a violência é empregada pelo fato da vítima ser mulher. A pena varia de 10 a 15 anos de prisão.