Empresária é esfaqueada em uma tentativa de assalto

Priscila tinha acabado de fazer compras quando, por volta das 20h30, foi surpreendida pelo assaltante dentro do estacionamento

A empresária Priscila Reis, a mulher esfaqueada em uma tentativa de assalto no Shopping Rio Sul, em Botafogo, Zona Sul do Rio, no último domingo (2), recebeu alta na noite desta segunda-feira (3).

Priscila tinha acabado de fazer compras quando, por volta das 20h30, foi surpreendida pelo assaltante dentro do estacionamento. Foram cinco minutos de agonia.

“Na hora que eu estava entrando no carro, eu abri a porta, sentei, botei as bolsinhas do lado. Quando dei por mim, ele chegou perto de mim: ‘Não reage, tô drogado, pula para o banco do carona’. E eu pulei”, narrou, em reportagem a TV Globo.

“O meu nervosismo era tão grande de achar que ele poderia me levar para algum lugar… ninguém tem que reagir porque é um perigo muito grande, graças a Deus estou viva pra contar”, emendou.

“Eu consegui lutar com ele. Eu tive que segurar a faca pra ele não enfiar em mim. Aí cortou minha mão e meu ligamento”, disse.

Priscila afirma que o estacionamento estava vazio. “Não tinha nenhum segurança naquela área. Eu tive que entrar no shopping toda ensanguentada para poder ter um suporte.”

Segundo a vítima, o homem “se assustou tanto” com a luta corporal “que deixou a faca e saiu correndo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de romper o ligamento da mão direita, Priscila perdeu o movimento de um dedo e teve que passar por uma cirurgia. Ela também levou pontos na perna esquerda e teve outros ferimentos.

O caso está sendo investigado pela 10ª DP (Botafogo). A polícia tenta identificar o criminoso e já tem uma imagem do suspeito.

“Fica aí um alerta que nem dentro do shopping os cariocas da Zona Sul a gente tem essa tranquilidade de poder andar, fazer as nossas compras, comprar os mimos que a gente gosta e é um perigo muito grande”, disse Priscila.

Em nota, a administração do shopping afirmou que está dando todo o suporte necessário à vítima.