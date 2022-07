Empresária denuncia ex por agressão no Ceará

Na sexta-feira, 1º, uma empresária de 22 anos foi espancada pelo ex-namorado na cidade de Boa Viagem, no interior do Ceará

Na sexta-feira, 1º, uma empresária de 22 anos foi espancada pelo ex-namorado na cidade de Boa Viagem, no interior do Ceará. Em publicação na rede social, a vítima relatou sobre as agressões sofridas por ela durante o relacionamento de dois anos e compartilhou imagens dos ferimentos causados na última agressão.

Segundo a mulher, que teve sua identidade preservada, na sexta-feira o ex-namorado dela ficou rondando o local em que ela estava com três amigas e ligou ameaçando de fazer um escândalo na casa dela, caso ela não fosse ao local em que ele estava.

A vítima relatou que foi até o local, o homem fechou o portão e falou que era para ela ficar olhando ele jogando e bebendo. Como estava com medo, ela ficou lá até conseguir uma brecha para fugir. Ele foi mexer no celular, ficado de costas para a mesma, ela então sai correndo, porém o portão fez barulho e ele virou, puxou seu braço e cabelo.

Ainda conforme a empresária, ela tentou fugir outra vez, mas o ex-namorado sempre conseguia alcançá-la. Ele então começou a agredir ela, com tapas, chutes, mordidas, murros na minha cabeça, quebrou o meu óculos, deu um murro na minha boca, jogou uma lata de bebida na minha cara, até pegou ponto na minha sobrancelha.

A mulher afirma que foi salva após um homem bater na porta do estabelecimento, o que deixou o agressor assutado. O rapaz segurou o agressor, ela conseguiu se esconder atrás de um carro e pedir ajuda para outro homem que estava passando. A vítima chegou toda ensanguentada no hospital.

“As agressões começaram do meio para o fim do namoro, primeiro verbalmente sempre que ele ingeria bebida alcoólica falava palavras maldosas, me ofendia, me fazia se sentir um lixo. Depois se tornou frequente mesmo sem ingerir bebida alcoólica, o intuito dele era falar coisas para me deixar mal e me fazer se sentir insuficiente. Não satisfeito partiu para agressão física”, disse a empresária em um trecho da publicação em suas redes sociais.

Após atendimento médico, a empresária denunciou o ex-namorado na Delegacia Municipal de Boa Viagem. A vítima passou por exames de corpo de delito.

Agressor denunciado pelo Ministério Público

O Ministério Público do Ceará (MPCE) solicitou medidas protetivas de urgência para a empresária e no sábado, 2, um dia após o espancamento, o órgão representou pela prisão preventiva do suspeito, que está foragido.

“Entramos em contato com a Casa Adília Maria, onde solicitamos os prontuários médicos e as fichas de atendimento. Na sequência, foram solicitadas novas medidas protetivas de urgência e no dia 2 de julho, no sábado, o Ministério Público do Ceará representou pela prisão preventiva do agressor, pela prática do crime de feminicídio tentado”, disse o promotor de Justiça, Alan Moitinho.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações relacionadas ao crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica segue em andamento. Agentes realizam busca para localizar o suspeito.

Relato nas redes sociais

Nas fotos postadas pela jovem nas redes sociais, acompanhada de um relato, ela aparece com um olho roxo, o rosto inchado e diversos hematomas pelo corpo.

“Por dois anos, eu acreditei que eu era a errada e culpada por tudo que passei. Só depois que eu fui perceber que o meu único erro foi dar a primeira chance, a segunda, terceira, quarta, quinta e assim sucessivamente”, afirmou a empresária em outro trecho.

Conforme a mulher, ela já tinha uma medida protetiva contra o ex solicitada em fevereiro deste ano, por uma agressão anterior quando eles ainda namoravam e o homem tentou bater nela em um estabelecimento da cidade.

“Ele nunca respeitou essas medidas. Sempre me ameaçava no meu local de trabalho, ficava fazendo ligações de números de outras pessoas. […] Por muitas vezes ele praticou a agressão e quando chegava o outro dia, quando passava o efeito da bebida ou às vezes até mesmo sem beber ele pedia desculpas, pedia perdão, falava que iria mudar, parar de beber, que não sabia por qual motivo tinha feito aquilo”, escreveu a empresária em outro trecho da publicação.