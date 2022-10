Embarcação do TRE enviada para eleições em comunidade ribeirinha naufraga

Estavam a bordo 4 militares e 2 mesários que contribuíram para a garantia do processo eleitoral em 2022 em uma comunidade ribeirinha e voltavam para a capital

Uma embarcação de pequeno porte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Amapá naufragou no município de Itaubal, distante 112 quilômetros de Macapá, neste domingo (2). Todos que estavam a bordo foram resgatados com vida.

O TRE informou que a bordo haviam urnas eletrônicas mas foi possível resgatá-las e que não houve prejuízos às eleições. Entretanto, os objetos pessoais dos tripulantes e a embarcação foram perdidos.

O naufrágio aconteceu por volta das 22h na comunidade Uruá, próximo a entrada da comunidade Pau Mulato, no Rio Pedreira.

De acordo com testemunhas, duas embarcações saíram da comunidade Uruá, onde era realizado o pleito, uma atrás da outra, em direção a uma embarcação maior do TRE, que estava ancorada na comunidade de Jerusalém do Pau Mulato.

Após algum tempo de viagem, os tripulantes enfrentaram uma maresia muito forte e a embarcação que estava atrás virou.

Dois militares do Corpo de Bombeiros (CBM) que estavam na embarcação da frente, retornaram e resgataram todas as vítimas. Apesar da forte correnteza, ninguém se afogou, porque segundo o CBM, estavam todos de colete salva vidas.