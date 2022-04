Em ‘dia da maconha’, acidente espalha mais de 200 kg da planta em rodovia

O caso aconteceu no condado de Callaway, no estado do Missouri, em 20 de abril, que nos Estados Unidos é considerado o “dia da maconha”

Uma patrulha de polícia dos Estados Unidos atendeu ao chamado de acidente e encontrou uma cena inusitada. Um caminhão perdeu o controle e bateu em dois casos. Com a batida, 226 quilos de maconha ficaram espalhados pela rodovia. O caso aconteceu no condado de Callaway, no estado do Missouri, em 20 de abril, que nos Estados Unidos é considerado o “dia da maconha”. Segundo a polícia local, ninguém ficou seriamente ferido. Os dois homens que estavam em um dos carros, uma picape, onde estavam as drogas, foram levados para a delegacia, já que a maconha não é legalizada no Missouri, apesar de haver um movimento para isso. O relatório policial aponta que o acidente ocorreu aproximadamente às 7h da manhã, quando o caminhão bateu na picape e em uma caminhonete ao evitar uma colisão com outro carro. Segundo a polícia, os homens envolvidos no episódio carregavam tanta droga que foi necessário chamar mais um carro de patrulha para transportar tudo para a sala de evidências da polícia. Nos Estados Unidos, 20 de abril é o dia da maconha porque a data no formato norte-americano escreve-se 4/20, o que é considerado um código para fumar a planta.