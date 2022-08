Eletricista que foi multado por pilotar moto sem capacete se vinga cortando a luz de delegacia

O eletricista, Mohd Mehtab cortou a luz da delegacia de Thana Bhawan na Índia

Logo depois de ter sido multado por estar pilotando moto sem capacete, o motorista Mohd Mehtab partiu para vingança e decidiu cortar a luz da delegacia de Thana Bhawan na Índia, local onde os agentes que o multaram estavam.

O homem tentou explicar para os policiais que a multa de de 6 mil rúpias (R$ 380) era muito dura pois ele só recebia um salário de 5 mil rúpias (R$ 316). Ele prometeu nunca mais pilotar sem o capacete caso a multa fosse ignorada, como isso não aconteceu, ele subiu num poste e deixou a DP às escuras, na última terça-feira (23/8).

“Pedi aos policiais que me perdoassem e disse que tomaria cuidado no futuro, mas eles não mostraram piedade”, declarou o eletricista, de acordo com o “India.com”.

O abastecimento elétrico já foi restabelecido na delegacia.