“Ela é atraente, mas não tão bonita quanto minha esposa”, diz homem sobre esposa, de 66 anos, ser mais linda que modelo premiada

Após ficar em 3º e 2º lugar no concurso como a mulher mais bonita do mundo em 2018 e 2019, consecutivamente, a modelo Yael Shelbia de 19 anos, finalmente alcançou o titulo no ano passado, 2020. Entretanto, a beleza de Yael não foi o suficiente para convencer o aposentado Richard Freemantle, que afirmou que a sua esposa de 66 anos, era a mulher mais bonita do mundo.

Richard Freemantle e a esposa residem em Portsmouth (Inglaterra), e após o comentário em uma publicação no Facebook, ele conquistou milhares de reações positivas na rede social. “Ela (Yael Shelbia) é atraente, mas não tão bonita quanto minha esposa, ela tem 66 anos apenas recebendo sua pensão”, declarou o apaixonado.

A declaração de amor recebeu diversos comentários. Um internauta comentou: “Homem de verdade” e um “fofo”. Outro dizia: “Ah, olhe para essas coisas realmente fofas de ver”. Um terceiro usuário do Facebook disse: “Bom homem, case-se com a mulher certa e você sempre a adorará”.

O premio concedido a Shelbia, é promovido pela TC Candler, que seleciona os 100 rostos mais bonitos do mundo todo ano.

E viva o amor!