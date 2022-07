Égua prenha fica com as patas traseiras para fora após cair em bueiro

Na avenida Joel Guimarães de Souza, em Montes Claros, uma égua prenha ficou com as patas traseiras para fora após cair em um bueiro

Na avenida Joel Guimarães de Souza, na Vila Ipiranga, em Montes Claros, uma égua prenha ficou com as patas traseiras para fora após cair em um bueiro.

Ao chegarem no local, os militares do Corpo de Bombeiros se depararam com o animal no fosso, com cerca de 1,5 metro de profundidade. Para fazer o resgate, eles solicitaram o apoio de uma pá carregadeira, que estava nas proximidades realizando uma obra.

De acordo com a corporação, a égua foi amarrada pelas patas traseiras e içada. Ela apresentava pequenos ferimentos nas patas dianteiras e cabeça.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que o solicitante da ocorrência se responsabilizou pelo animal sendo orientado a levá-lo para receber atendimento.

Considerando que o risco de novos acidentes, já que o bueiro estava sem a tampa, os militares colocaram uma manilha sobre o local.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura de Montes Claros informou que “faz a manutenção dos bueiros em toda a cidade de forma constante, trocando de 50 a 60 grades semanalmente. No entanto, os veículos pesados acabam danificando esses pontos, e por isso a participação da população é importante para denunciar o problema, através do 2211 – 4239.”

Uma equipe do município fará a reposição da grade nesta terça-feira, 12.