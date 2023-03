Durante abordagem polícial em carro de torcedores é encontrado armas e drogas

Torcedores do CRB informaram aos militares sobre a atitude suspeita de torcedores do CSA que estavam no carro onde houve a abordagem

A Polícia Militar realizou uma abordagem na madrugada desta quinta-feira (16) e resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma e na apreensão de armas, drogas, pedaços de madeira, punhal, entre outros objetos, na Cidade Universitária, em Maceió. Uma pessoa foi presa. Os torcedores do CRB denunciaram sobre um carro branco andando na região onde havia pessoas armadas dentro dele. Os policiais identificaram o veículo e nele estavam dois homens.

Eduardo Bolsonaro é cobrado sobre joias ilegais em bate-boca na Câmara

Foi encontrado uma arma de fogo debaixo do banco do motorista. O passageiro estava portando outra arma de fogo na cintura. Ao receber voz de prisão, ele desacatou a equipe policial. Além das armas, foram encontradas seis munições, uma quantidade de maconha, um soco inglês, um punhal, quatro pedaços de madeira e duas balaclavas. No carro havia material de torcida organizada do CSA: 20 chaveiros, 38 necesseires e 24 bonés com o nome da torcida. Todo o material foi apreendido, além do carro e de um aparelho celular. Um dos homens, de 27 anos, que mora no bairro do Poço, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.