Dupla suspeita de enterrar mulher viva é presa em Minas Gerais

Uma semana depois da mulher ser encontrada, s suspeitos, de 20 e 22 anos, foram identificados e levados à delegacia

Na última semana, uma mulher de 36 anos foi encontrada viva dentro de um túmulo no cemitério municipal na cidade de Visconde do Rio Branco, na zona da mata mineira. Segundo a investigação, ela foi enterrada por vingança por causa de um desacerto referente a uma arma de fogo.

A mulher disse aos agentes ter guardado drogas e armas para a dupla, mas foi roubada antes de encontrá-los. Por isso, segundo ela, foi agredida fisicamente e levada ao cemitério. De acordo com ela, dois homens encapuzados invadiram sua casa e a agrediram. Ela disse ainda que estava com o marido no momento da abordagem, mas que ele conseguiu fugir.

Ela não soube dar mais detalhes sobre o crime, e foi localizada por coveiros do local que encontraram o sepulcro fechado com tijolo, cimento fresco e sinais de sangue, e então, acionaram a Polícia Militar. Apesar de ferimentos na cabeça, debilitada e fraca, ela foi resgatada com vida e levada ao hospital. Apesar de ainda estar na UTI, já apresenta melhora no estado de saúde, sem risco de vida.

Os suspeitos, de 20 e 22 anos, foram encontrados e levados à delegacia regional de Polícia Civil de Ubá.