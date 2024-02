Dupla é presa após obrigar irmão a abrir a própria cova e o matar em GO

Parte dos restos mortais foi encontrada dentro de uma bolsa feminina

Dois irmãos foram detidos sob suspeita de envolvimento na morte de um adolescente em Rio Verde, região sudoeste de Goiás, após supostamente forçá-lo a cavar sua própria cova e então assassiná-lo a golpes de pedra e uma pá. O jovem, Francisco Carlos Silva Mendes, de 16 anos, estava desaparecido desde novembro do ano passado, e seus restos mortais foram descobertos em 8 de janeiro.

De acordo com as investigações, o adolescente teria obtido drogas escondidas pertencentes à dupla para seu próprio consumo e também teria repassado o entorpecente a outros usuários. Ao serem informados sobre o ocorrido, os suspeitos teriam reagido com violência, agredindo o jovem e o conduzindo até uma área de mata onde o teriam assassinado.

O delegado encarregado do caso, Adelson Candeo, relatou que alguns dias após o crime, os suspeitos retornaram ao local do homicídio, desenterraram o corpo do adolescente e o incendiaram. Posteriormente, eles quebraram os ossos da vítima e os dispersaram nas proximidades de uma fazenda.