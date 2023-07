Dubai Brasileira: Pizza feita com ouro 24K vira febre em SC

A pizza pequena é vendida a partir de R$ 200 e é servida em uma maleta com fumaça com a logo da pizzaria

Uma pizzaria de Balneário Camboriú (SC) lançou a pizza Dubai Brasileira, uma pizza feita com folhas de ouro 24 quilates.

“Ela é cuidadosamente preparada com molho bechamel, queijo parmesão, filé mignon marinado no suco de maçã, coberto com folhas de ouro 24k comestíveis e finalizada com trufa negra ralada”, descreve o restaurante nas redes sociais.

