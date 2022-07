Duas pessoas ficaram feridas em acidente na BR-242

Um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Natal, no RN, bateu no fundo de um carreta que seguia de Luis Eduardo Magalhães para Salvador

Na manhã deste sábado, 23, duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-242, próximo da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Natal, no Rio Grande do Norte, bateu no fundo de um carreta que seguia de Luis Eduardo Magalhães para Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou com o pé preso após o impacto. Outra vítima foi uma passageira do coletivo que estava na primeira poltrona.

Ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) sendo considerados pacientes com ferimentos leves.

O motorista não precisou ser encaminhado à unidade de saúde e a passageira foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com dores nas pernas.

Segundo a PRF, a pista na BR-242 ficou parcialmente interditada na manhã deste sábado, mas os agentes no local orientam os motoristas a utilizar a via alternativa na lateral da rodovia.