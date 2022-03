Duas pessoas ficam feridas após parte de telhado de casa desabar em Abreu e Lima

Mãe e filha estavam assistindo televisão na sala no momento do acidente, apesar de ficarem feridas, ambas foram socorridas e passam bem

Na noite desta quarta-feira, 2, parte do telhado de uma casa desabou em Abreu e Lima, no Grande Recife. Mãe e filha estavam assistindo televisão na sala no momento do acidente, apesar de ficarem feridas, ambas foram socorridas e passam bem

Segundo a dona de casa Maria Cristina da Silva, ela estava deitada no sofá, e a mãe de 91 anos, Alice da Silva, estava em uma cadeira de balanço quando tudo aconteceu.

“Estava eu e ela assistindo televisão, eram mais de 20h. De repente, não teve nenhum barulho, caiu tudo: telhado, gesso, madeira”, contou ao g1.

Maria Cristina disse que ficou impossibilitada de sair do sofá. “Foi um desespero, a gente ficou embaixo das coisas. Eu gritei muito, não tinha como eu sair de onde estava, tinha madeira, gesso em cima de mim. Mas logo apareceu gente para me ajudar”, disse.

Ela teve ferimentos leves e foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu. Sua mãe, Alice, foi para o Hospital da Restauração. “Minha mãe está bem, em casa. Ela foi socorrida na Restauração, fizeram tomografia, mas não encontraram nada”, declarou.

Marileide Maria da Silva Santos é vizinha da casa e relatou que ouviu um “estrondo” e diversas pessoas foram para rua ver o que estava acontecendo. “Quando a gente viu, já estava aquela correria. Os vizinhos foram ajudar”, disse.

A prefeitura da cidade informou ter enviado uma equipe da Defesa Civil para avaliar o imóvel na manhã desta quinta-feira, 3.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE