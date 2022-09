Duas crianças morrem durante incêndio após vela cair em quarto

Segundo familiares, as vítimas estavam em um quarto na parte externa que não tem energia elétrica. A vela que iluminava o local caiu e as chamas se espalharam rapidamente

Duas crianças, uma de 2 anos e uma de 6 meses, morreram carbonizadas na noite de segunda-feira (12) durante um incêndio em uma casa de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia.

A mãe estava cozinhando dentro de casa enquanto as três filhas estavam no cômodo externo. Quando as chamas começaram, uma das filhas saiu correndo para avisar a mãe do incêndio. A mulher tentou salvar as outras duas crianças, identificadas como Gabriela da Silva Ferreira e Juliana da Silva Ferreira, e apagar as chamas com balde de água. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não conseguiram.

“Quando os militares chegaram, se depararam com um pequeno foco de incêndio, muita fumaça no ambiente. Eles combateram esse foco e se depararam logo em seguida, através de informações dos familiares, que haviam duas crianças no local já carbonizadas”, disse o capitão Giskard Xavier Nunes.

O bombeiro contou que o cômodo tinha duas camas, um berço e muita roupa, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente.

Os corpos de Gabriela e Juliana foram levados para o Instituto Médico Legal de Goiânia e não foram liberados até as 7h40 desta terça-feira (13).