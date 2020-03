Dono do Madero diz que “não podemos parar por 5 mil que vão morrer”, por coronavírus

PUBLICIDADE 

Na última segunda-feira (23), o dono da rede de restaurantes Madero fez declarações infelizes sobre a paralisação das atividades por conta do coronavírus. O empresário Junior Duski usou suas redes sociais para condenar as medidas adotadas pelo governo que visam conter o avanço do coronavírus no Brasil.

O sócio de Luciano Huck é apoiador de Jair Bolsonaro e afirmou que, por conta da “morte de cinco ou sete mil pessoas”, a economia não deveria parar.

O empresário expôs seu ponto de vista ao dizer que as pessoa tem que continuar produzindo. “O país não pode parar dessa maneira. O Brasil não aguenta. Tem que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que teremos economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus”, afirmou.

De acordo com a publicação de Duski o Brasil terá 30 ou 40 milhões de desempregados em 2021. “É o que teremos em 2021 se não parar este Lockdown insano. Vão morrer 300,400, 500 MIL PESSOAS nos próximos 2 anos no Brasil em consequência do dano econômico causado pelo Lockdown.”, escreveu.

No vídeo o empresário disse que o país não pode parar por conta de 5 ou 7 mil mortos. Para se justificar disse, “Sei que é muito grave, sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil”.

E finalizou “Estou preocupado com o Brasil, com a situação toda, com o pequeno empresário, o vendedor de pipoca, a pessoa que tem um mercadinho, um restaurantinho, um barzinho, esse vai quebrar e não vai ter o que fazer. Estou preocupado com os 30 milhões que não terão emprego em 2021”.

Retratação

Nas redes sociais o pronunciamento não caiu bem. Por conta disso, o empresário voltou a sua conta com um novo vídeo, onde se retrata.

No video Duski explica “não quero ser mal interpretado e quero deixar claro a minha posição.” E segue “Eu não tenho dúvida nenhuma que não podemos deixar ninguém para trás, mas essas medidas não podem ser desproporcionais”, argumenta.

No vídeo o empresário exemplifica que o dono do mercado grande vai sobreviver a crise, mas o do pequeno não. “Nós vamos ficar escondidos do vírus? Não é possível que as medidas sejam desproporcionais”, volta a frisar.

“Não estou pensando na minha empresa, vamos pensar no Brasil como um todo.” finaliz