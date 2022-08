Dono de lava a jato é preso suspeito de usar carros de clientes para uso pessoal

A Polícia Civil recebeu uma denúncia de que o homem estava em um bar com a namorada usando a caminhonete de um cliente, na última sexta-feira (29)

O dono de um lava a jato, de 24 anos, foi preso suspeito de pegar carros de clientes para ir a bares e festas com a namorada, o caso aconteceu em Jataí, no sudoeste de Goiás.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), o homem foi liberado após pagar fiança.

O jovem deve responder pelo crime de apropriação indébita ao final da investigação. A caminhonete que ele usava quando foi preso, uma Mitsubishi modelo Triton ano 2022, foi levada para a delegacia para ser devolvida ao dono.

Abordagem



Os agentes foram ao bar e encontraram o dono do lava a jato no local. Para a polícia, o homem disse que usava a caminhonete com autorização, mas os policiais ligaram para o dono do veículo, que desmentiu.

O proprietário disse que deixou a caminhonete para ser lavada e que no fim do dia ligaram para ele dizendo que não deu tempo de finalizar a limpeza, por isso, ela seria entregue no dia seguinte.

Segundo a ocorrência, o suspeito usou carros de outros clientes e que, inclusive, ele postava fotos na redes sociais com os veículos.