Dono de garimpo ilegal é multado em R$ 2,5 milhões

Um homem de 42 anos apresentou como proprietário do empreendimento e disse não ter autorização para o funcionamento do garimpo

No domingo (30), uma equipe do Batalhão de Proteção Ambiental interditou um garimpo ilegal que funcionava na idade de Aripuanã (MT). A ação faz parte da Operação Arco Norte.

De acordo com a polícia, a multa aplicada chegou a R$ 2,5 milhões. Um homem de 42 anos apresentou como proprietário do empreendimento e disse não ter autorização para o funcionamento do garimpo.

Após pesquisa na base de sistema da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), foi constatado que a propriedade estava no nome de uma mulher.

Foram apreendidos seis tratores escavadeira hidráulica, um trator pá carregadeira e 14 motores bomba estacionários.

Constatado as ireegularidades, foram emitidos cinco autos de inspeção, cinco autos de infração, nove termos de apreensão, 11 temos de depósito, um termo de inutilização, além da multa de 2,5 milhões de reais.