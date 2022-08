Dois jovens são mortos a tiros durante ataque de traficantes em ES

O crime será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre a prisão de suspeitos

Dois jovens foram assassinados a tiros e três pessoas ficaram feridas na noite deste sábado (27) durante um ataque de criminosos no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma das vítimas do duplo homicídio é Marcelo Henrique Pereira dos Santos, de 19 anos. O outro jovem, de 22 anos, não teve a identidade revelada.

O crime aconteceu no ponto final do bairro durante um ataque de traficantes que pertencem a uma facção rival do grupo criminoso que domina o tráfico em Nova Rosa da Penha II. Os atiradores chegaram ao local do crime através de uma mata e também fugiram por ela.

As três pessoas que ficaram feridas durante o ataque são uma mulher de 21 anos, um rapaz de 20 e um adolescente de 14 anos. Eles foram socorridos e levados para o hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e não correm risco de morte.