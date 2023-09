Dois irmãos de 10 e 11 anos roubam carro da própia mãe e viajam 320 km

A polícia foi chamada para intervir, e a saga dos irmãos mirins teve um desfecho surpreendente quando as autoridades localizaram e detiveram o veículo em uma cidade distante

Um garoto de 10 anos e sua irmã de 11 anos tomou os noticiários na Flórida, quando a dupla decidiu roubar o carro de sua própria mãe e partiram para um “passeio” que acabou se desenrolando por mais de 320 quilômetros de distância de sua residência.

O incidente começou quando os policiais perceberam que o veículo em questão havia sido roubado, o que levou a uma manobra de parada de emergência de alto risco. Entretanto, a surpresa maior estava reservada para as autoridades, pois ao abordar o veículo, eles descobriram o jovem de 10 anos ocupando o assento do motorista, com sua irmã mais velha, de 11 anos, ao seu lado.

Ambos os pequenos infratores, ao perceberem a presença da polícia, obedeceram prontamente às ordens e saíram do veículo com as mãos erguidas. Antes desse incidente, as crianças haviam sido reportadas como desaparecidas à polícia.

O comportamento da mãe das crianças chamou a atenção das autoridades, uma vez que ela optou por não registrar queixa sobre o roubo do veículo. Em vez disso, ela empreendeu uma viagem de três horas até o condado de Alachua, onde seus filhos haviam sido localizados pela polícia, a fim de buscá-los. Felizmente, não houve relato de ferimentos ou danos relacionados a essa inusitada aventura infantojuvenil.