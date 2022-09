Dois homens são presos em operação contra delivery de drogas

O material apreendido será levado para a sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco)

Dois homens foram detidos por mandado de prisão durante uma operação contra delivery de drogas para bairros de classe média de Salvador, via transporte por aplicativo, na manhã desta quinta-feira (22). Os entorpecentes eram entregues em Amaralina, Barra, Ondina e Rio Vermelho.

Os nomes dos investigados não foram divulgados, por causa da Lei de Abuso de Autoridade. A Polícia Civil também não informou como funcionava o esquema, mas detalhou que foram apreendidos porções de cocaína e centenas de embalagens pra guardar a droga.

A dupla presa foi encontrada no Imbuí e Rio Vermelho. A polícia apreendeu também balança de precisão, quantias em dinheiro e aparelhos smartphones. Batizada de “Pelicanos”, a operação foca no transporte dos entorpecentes, que é uma parte da cadeia do tráfico de drogas.