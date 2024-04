Dois irmãos adolescentes, de 12 e 15 anos, desapareceram após entrarem no mar em uma praia localizada perto do Morro do Maluf, no Guarujá, litoral de São Paulo. A ocorrência foi registrada na noite deste domingo, 31. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), as buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira, 1º.

“O sobrinho (de 9 anos) das vítimas que estava com um amigo na praia confirmou que seus dois tios entraram no mar e viram quando desaparecem nas águas. Ficamos por volta de duas horas na água nadando e também com apoio de uma das nossas lanchas procurando as vítimas, mas nada foi encontrado”, disse o GBMar.

A informação, segundo a corporação, foi confirmada por populares que estavam no local no momento da ocorrência. Os familiares já foram informados sobre o desaparecimento dos dois adolescentes. Não há confirmação se eles são turistas ou moradores da região.

