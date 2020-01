Dj Pelé diz que foi vítima de racismo ao pegar Uber e ser confundido com assaltante 

PUBLICIDADE 

O músico Diego Zakarias, mais conhecido como Dj Pelé, contou que foi vítima de racismo nesta segunda-feira (27). Segundo o artista, um motorista do aplicativo Uber o confundiu com um assaltante pois ele é negro e interrompeu a corrida.

Durante o trajeto até seu destino, o dj contou que o motorista perguntou se ele tinha documento de identidade ou algum comprovante de que ele iria trabalhar na boate de destino. O artista, então, mostrou o panfleto do show que faria.

Depois de seguir viagem, o artista recebeu uma mensagem do produtor musical afirmando que boate estava vazia e que os donos haviam cancelado a apresentação. Ao avisar ao motorista que mudaria o trajeto da corrida para casa, o Dj contou que o condutor parou o carro e anunciou que chamaria a polícia.

O DJ aguardou ao lado do Uber quando o motorista abordou policiais na via, que o reconheceram e pediram que o artista pagasse a corrida. Depois do pagamento, os agentes levaram DJ Pelé até a casa do músico. Todo o episódio foi relatado pelo DJ nas redes sociais. O caso ocorreu no Rio de Janeiro.

Segundo Diego Zakarias, a empresa enviou uma nota lamentando o ocorrido e reembolsou a corrida do artista. Confira a nota na íntegra:

‘Lamentamos a experiência pela qual o usuário passou em nossa plataforma. A Uber não tolera qualquer forma de discriminação e assim que soubemos do incidente, desativamos o motorista da plataforma. A empresa está à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis para investigação do caso, nos termos da lei”.