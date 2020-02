Discussão por causa de um pato acaba em assassinato

PUBLICIDADE 

Após discussão por causa de um pato, um homem identificado como Antônio da Silva, de 37 anos, foi morto, na noite dessa quinta-feira (27), com golpes de faca. O caso aconteceu em Luís Correia, no Piauí.

Antônio e o suspeito do homicídio, identificado apenas como Eugênio, de 22 anos, trabalhavam como vigias nas casas de veraneio do município.

Testemunhas relataram à PM que os dois já haviam discutido várias vezes e que, na noite de ontem, Eugênio teria encontrado um pato com Antônio e teria dito que o animal pertencia a ele.

De acordo com as autoridades, os dois entraram em luta corporal e, em seguida, a vítima foi atingida por golpes de faca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o homem, porém, ele faleceu no local. O suspeito de praticar o homicídio fugiu e, até o momento, não foi localizado. A Polícia Civil vai investigar o caso.