Diretora é esfaqueada por aluno em escola paulista

A diretora da escola estadual Ângelo Barros de Araújo, em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo foi esfaqueada por um aluno de 16 anos, na terça-feira (22), após as aulas do período noturno.

A agressão aconteceu no portão da escola e foi filmado por câmeras de segurança. Segundo as imagens, a diretora e o estudante estão conversando, quando o jovem ataca a vítima e corre.

A mulher foi levada para o Hospital Dr. José de Carvalho Florence e permanece internada. Após a agressão, o adolescente foi apreendido ainda na noite da terça e encaminhado ao plantão de Caraguatatuba, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.