Digital influencer foi encontrado morto após encontro com jovens que conheceu na web

PUBLICIDADE 

Um amigo do digital influencer Francisco Gleison de Sousa, de 24 anos, conhecido como Pirangay, afirmou nesta quinta-feira (23) ao que a vítima foi assassinada durante um encontro com dois adolescentes que ele havia conhecido em redes sociais.

Pirangay foi encontrado morto nesta segunda-feira (20) em uma residência. Ele mantinha um perfil em uma rede social, onde publicava vídeos e fotos com conteúdos humorísticos.

Na noite desta quinta-feira (23), a polícia apreendeu um adolescente suspeito de participação no crime. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente.

De acordo com o amigo da vítima, Pirangay marcou um encontro com os adolescentes e os dois foram buscá-los juntos. Depois eles foram pra casa dele, por volta de 2h. Ainda de acordo com a testemunha, antes do crime, os quatro saíram juntos para comprar pizza e retornaram para o imóvel.

Ainda segundo o amigo, quando chegaram em casa, ele dormiu e, quando acordou, viu o amigo deitado no chão. Ele saiu da casa e foi até a delegacia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, na manhã do dia 20 de janeiro, a testemunha, que também é proprietário da residência onde a vítima foi morta, compareceu ao 5º Distrito Policial para informar que havia encontrado o amigo já sem vida, em um dos cômodos do imóvel. Segundo ele, os únicos pertences roubados foram os dois celulares.