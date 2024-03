“Diabão” americano suspeito de comprar partes de cadáveres é condenado

Seis indivíduos enfrentaram acusações por esse comércio de pele e partes de corpos humanos no sistema judicial federal da Pensilvânia

O cidadão americano Jeremy Lee Pauley, de 41 anos, recebeu uma sentença de dois anos em liberdade condicional na terça-feira (4) por manter um fragmento de carne humana em sua coleção de itens peculiares.

No decorrer de junho do ano passado, autoridades federais dos Estados Unidos descobriram que Pauley havia adquirido partes de corpos humanos de pelo menos dois fornecedores:

Um indivíduo do estado de Massachusetts, que, por sua vez, havia obtido do ex-gerente do necrotério da Escola de Medicina da Universidade de Harvard.

Uma funcionária de um necrotério do estado de Arkansas.

Pauley, que possui implantes na cabeça para simular chifres, desembolsou milhares de dólares pela funcionária de um necrotério de Arkansas.

No total, seis indivíduos enfrentaram acusações por esse comércio de pele e partes de corpos humanos no sistema judicial federal da Pensilvânia. Em setembro do ano passado, Pauley se declarou culpado e admitiu sua participação em um grupo que comprava e vendia partes de corpos humanos roubados da Escola de Medicina de Harvard e de um necrotério do Arkansas.

Além de ser processado pela Justiça Federal, ele também enfrentou acusações no estado onde reside, a Pensilvânia. Conforme a legislação local, é considerado crime manipular um cadáver de maneira repulsiva.

Foi por esta infração que ele foi recentemente condenado pela Justiça estadual da Pensilvânia, também se declarando culpado neste processo.