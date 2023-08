Dezenas de cães são resgatados de uma casa em Maceió

Alguns cães haviam sido forçados a comer filhotes como último recurso para sobreviverem à fome extrema

Cerca de 27 cachorros, que estavam abandonados em uma residência em Maceió, foram salvos por Antônio Calheiros, responsável por um abrigo, no último final de semana.

As imagens do corajoso resgate instantaneamente se espalharam pelas redes sociais após serem compartilhadas no perfil do abrigo São Cão e impulsionadas pela ativista Luisa Mell.

Calheiros compartilhou que já está dedicado ao cuidado de aproximadamente mil animais em seu abrigo, localizado na cidade vizinha de Marechal Deodoro. Diante da urgência da situação dos cães abandonados na casa no bairro Benedito Bentes, na capital alagoana, ele decidiu agir. Com a tutora dos animais hospitalizada, os cães enfrentavam um destino sombrio: aprisionados em um ambiente sem acesso a água, ração e vivendo cercados por suas próprias excreções.

Do total de 27 cães resgatados, incríveis 26 conseguiram sobreviver e agora estão sendo cuidados no abrigo em Marechal.