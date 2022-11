Dez alunas denunciam professor por assédio após ‘carícias’ em partes íntimas

A Secretaria da Educação de Cascavel afastou o homem das funções

Um professor de uma escola municipal de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, é investigado pela polícia suspeito de assediar sexualmente pelo menos 10 alunas.

A denúncia das vítimas, com idades de 12 a 14 anos, foi feita no dia 10 de outubro. Em um dos casos de assédio, a adolescente relata que o professor chegou a “beijar muito próximo ao canto da boca”; outra garota diz que ele “abraçou-a, deslizando a mão até suas nádegas”.

As vítimas também relataram, em denúncia, que o professor investigado fazia perguntas de cunho sexual e constrangedor, como: “você é virgem?”, “você me ama?”, “vamos passar o final de semana comigo na minha casa?”, “vamos almoçar comigo?”. O docente também mantinha contato com alunas pelas redes sociais.

As denúncias de assédio foram repassadas pela escola ao Conselho Tutelar de Cascavel, que acionou a Polícia Civil.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública confirmou que a Polícia Civil investiga o professor suspeito de crime de importunação e assédio sexual contra 10 vítimas de 11 a 14 anos de idade em uma instituição de ensino municipal.