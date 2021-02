Detento é filmado matando cachorro com chute

Cachorro, que era conhecido no complexo prisional como Taurus, passou próximo ao suspeito, quando foi atingido por um chute na cabeça

Um detento do semiaberto teve a prisão convertida em preventiva após ser filmado matando um cachorro com um chute. O detento Eduardo Gabriel da Silva, de 21 anos, desferiu um chute contra a cabeça do cachorro. O animal ainda anda alguns metros, antes de cair e morrer.

O caso aconteceu na segunda-feira (15), no complexo prisional de Cachoeira Alta, na região sul de Goiás. Na ocasião, outros detentos estava trabalhando em um obra, dentro da unidade. O cachorro, que era conhecido no complexo prisional como Taurus, passou próximo ao suspeito, quando foi atingido por um chute na cabeça. Em seguida, ele agoniza e corre por alguns metros, antes de cair e morrer.

Na terça-feira (16), o Ministério Público de Goiás (MP-GO) pediu à Justiça a conversão da prisão em preventiva. Agora, o homem também deve responder por maus-tratos a animais

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Eduardo Gabriel da Silva já havia sido condenado por roubo, crime pelo qual cumpria pena no semiaberto. Além disso, ele responde a um processo de contravenção e perturbação do sossego.