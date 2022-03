Deslizamento de terra mata criança em Maceió

A Defesa Civil tem emitido alertas para a população de áreas de risco e recomendou que a população busque abrigo seguro

Com as fortes chuvas na região de Grota do Ouro Preto, em Maceió, uma barreira deslizou na manhã desta quarta-feira (23) e matou um menino de 9 anos, soterrado após parte da estrutura da casa onde ele morava com a família desmoronar.

João Pedro estava no quarto no momento do desmoronamento. A mãe dele, de 42 anos, foi atingida pelos escombros, mas socorrida por vizinhos e atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Os irmãos da criança, um de 16 anos e outro de 19 anos, também estavam na casa, e sobreviveram.

A Defesa Civil tem emitido alertas para a população de áreas de risco e recomendou que a população busque abrigo seguro.