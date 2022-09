Desabamento deixa três mortos e 31 feridos em Itapecerica da Serra

De acordo com a major dos bombeiros, Luciana Soares, cerca de 64 trabalhadores estavam em uma reunião no mezanino de um galpão da empresa, quando a laje desabou

Um desabamento dentro de uma empresa de contêiner deixou três mortos e 31 feridos, na manhã desta terça-feira (20), em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a major dos bombeiros, Luciana Soares, cerca de 64 trabalhadores estavam em uma reunião no mezanino de um galpão da empresa, quando a laje desabou. A área tem 10 mil metros quadrados.

Mais de 15 viaturas foram acionadas para o local por volta das 9h, além de unidades de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes da Defesa Civil de Itapecerica da Serra e Taboão da Serra.

O candidato a deputado estadual, Jones Donizette (Solidariedade), e a candidata a deputada federal Ely Santos, visitavam a empresa no momento do desabamento e ficaram feridos.

Em nota, a assessoria do candidato Jones informou que ele e Ely foram convidados para conhecer a empresa, quando, ao se despedirem dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros.

“Os dois foram resgatados com vida. Quatro integrantes da sua equipe também ficaram entre os escombros. Eles já foram resgatados e levados ao hospital. Jones Donizette lamenta profundamente e se solidariza com as famílias vítimas desse desastre, e pede orações pra que as vítimas internadas tenham pronta recuperação”, diz a nota.