Deputado pretende acionar MP para apurar apologia à zoofilia no BBB20

O delegado e deputado estadual de São Paulo Bruno Lima pretende acionar o Ministério Público do Rio de Janeiro para que o órgão apure um suposto caso de apologia à zoofilia no Big Brother Brasil 20, reality show da TV Globo. O caso tem irritado a internet.

A apologia teria acontecido durante conversa entre Mari Gonzalez e Felipe Prior. A influencer disse que tem gente “que sente tesão” em ter relações sexuais com animais e por isso, “está tudo bem se quiserem” transar com bichos.

Na piscina, Mari e Felipe relataram casos que já ouviram sobre zoofilia. “Os peões da obra em que trabalho já falaram que no nordeste isso é normal. O meu funcionário ‘comia’ cabra. Ele conta”, disse Felipe. “Mas ele usava camisinha?”, perguntou Mari. Felipe disse: “não”.

Surreal esse povo falando de zoofilia como se fosse NORMAL, longe de mim querer militar em BBB, mas isso é constrangedor e preocupante, eu não sou gay mas pra mim o Felipe e a Mari estão cancelados, tem coisas que já não são mais entretenimento… #BBB20pic.twitter.com/ZH6HTeCTJu — zulema (@boninhadas) January 26, 2020

O deputado Bruno Lima se pronunciou pelas redes sociais.

“Após esse triste episódio do ‘BBB20’, em que batem um papo sobre zoofilia, nossa equipe está estudando as medidas legais do que podemos fazer para não ficarmos só na teoria. Provavelmente vamos fazer uma representação no Ministério Público do Rio de Janeiro para apurarem os fatos. Zoofilia é crime, não é normal. Queria vê-los fazendo resgate de animal estuprado e falarem que é normal”, disse o deputado Bruno Lima.

A ativista e protetora dos direitos dos animais, Luisa Mell, também falou sobre o caso. “Eu não conheço a Mari Gonzalez, mas este é um pensamento podre, perverso e egoísta! Nunca vou me calar diante de atrocidades e violência contra animais”, afirmou Mell. A participante não tem que ser apedrejada, mas não podemos admitir que um diálogo imbecil e com estímulo à violência contra animais passe impune. Zoofilia é estupro”, escreveu no Instagram.