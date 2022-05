Deputado conservador dos EUA tem vídeo íntimo vazado ao lado de outro homem

O deputado americano Madison Cawthorn, de 26 anos, classificou, o vazamento de seu vídeo íntimo como golpe e chantagem contra ele

Nesta quinta-feira, o deputado americano Madison Cawthorn, de 26 anos, classificou, o vazamento de seu vídeo íntimo como golpe e chantagem contra ele.

O vídeo em questão, tem 28 segundos, e mostra um jovem nu junto de outro homem na cama em meio a gritos e risos. O deputado é abertamente contra os direitos LGBT, não negou a autenticidade do vídeo, e afirmou que o vídeo é anos atrás.

“Um novo golpe contra mim acabou de cair. Anos atrás, neste vídeo, eu estava sendo grosseiro com um amigo, tentando ser engraçado. Estávamos agindo como tolos e brincando. É isso”, twittou Cawthorn.

O American Muckrakers PAC, dedicado à oposição a Cawthorn, divulgou o vídeo esta semana no site FireMadison.com. Além dos dois indivíduos na cama, a cena incluiu a cadeira de rodas, que Cawthorn usa, nas proximidades.

Reação Interna

O fator se uniu a outros episódios polêmicos de Cawthorn e levou republicanos poderosos, como Kevin McCarthy, o principal republicano na Câmara dos Deputados, a romper vínculos com ele.

Um dos escândalos foi uma alegação de que Cawthorn teria sido convidado para uma orgia sexual movida a cocaína em Washington por líderes que ele respeitava. Em outras ocasiões, o deputado levou uma arma para um avião duas vezes e chamou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de “bandido” durante a invasão russa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O senador norte-americano da Carolina do Norte Tom Tillis afirmou: “Eu só quero a melhor representação, melhores resultados para as pessoas no distrito”. Ele descreveu o vídeo como “absurdo embaraçoso”.

Cawthorn foi apoiado por Donald Trump em 2020 a caminho do Congresso. Como o membro mais jovem do Congresso, ele adotou o estilo agressivo do ex-presidente e conquistou seu endosso à reeleição em 2022.

Mas uma pesquisa realizada para o Fundo Eleitoral Republicano GOPAC mostrou que a liderança de Cawthorn entre os prováveis ​​eleitores nas primárias caiu para 38% no final de abril, de 49% em março. A pesquisa tem uma margem de erro de 4,9%.