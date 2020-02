Depois de comentário no BBB 20, Manu Gavassi é acusada de racismo por internautas

PUBLICIDADE 

No Big Brother Brasil 2020, um comentário de Manu Gavassi sobre o casal Daniel e Marcela movimentou a internet. Nas redes sociais, os espectadores do programa discutiram se o que a participante disse foi realmente racista. O caso ocorreu nesta segunda-feira (24) e ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do twitter.

O vídeo que é divulgado na internet tem pouco tempo de duração e não mostra toda a conversa entre os brothers.

Confira o vídeo

SE ALGUMA PESSOA NEGRA FAZ MERDA VCS MASSACRAM ELA, AGORA UMA PESSOA BRANCA QUE SE DIZ" SENSATA" VCS PASSAM PANO?! vao tomar no cu! #manuracista #bbb20 pic.twitter.com/aYlH7SfHro — Ramana Borba (@BorbaRamana) February 24, 2020