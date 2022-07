Delegado paga fiança para idoso deficiente, preso com espingarda artesanal, não ir para a cadeia

Um delegado da PC da Paraíba decidiu pagar a fiança de um idoso de 61 anos, deficiente, que havia sido preso pela PM com uma espingarda

Um delegado da Polícia Civil da Paraíba decidiu pagar, do próprio bolso, a fiança de um idoso de 61 anos, deficiente, que havia sido preso, na quarta-feira, 20, pela Polícia Militar com uma espingarda artesanal e apresentado na delegacia de Itabaiana, no Agreste paraibano.

O delegado relatou que se solidarizou com a situação do idoso e resolveu pagar a fiança para que ele não fosse para a cadeia aguardar a audiência de custódia.

Conforme o delegado, a prisão havia sido por porte ilegal de arma, uma espingarda do tipo soca-soca.

Valdelio contou que o idoso é deficiente físico e mora sozinho em um quarto nos fundos de uma pousada, na cidade de Mari, que teria sido cedida pelo próprio dono da pousada. O idoso não disse para que usava a arma, mas o delegado acredita que ela não funciona.