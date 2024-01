Cuidadora é presa tentando transferir R$ 300 mil de idosos em SP

São Paulo, SP (Folhapress)

Uma mulher de 41 anos foi presa na segunda-feira (15), em Botucatu (SP), ao ser flagrada tentando induzir um casal de idosos a sacar R$ 300 mil.

A mulher trabalhava como cuidadora do casal. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) não confirmou a idade dos idosos. Denúncias apontam que ela os mantinha sob cárcere privado. O objetivo era “subtrair quantias em dinheiro da conta do casal”, afirmou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) com base no boletim de ocorrência.

Ela foi presa dentro da agência bancária no momento do saque. A polícia a encontrou junto ao marido e às vítimas, que eram induzidas a sacarem R$ 300 mil.

Polícia recebeu informação de que ela estava prestes a realizar a transação. Com isso, ela foi presa em flagrante. Além da suspeita, outros dois homens são investigados. O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu como sequestro e cárcere privado, tentativa de furto e outro crime previsto no Estatuto do Idoso, o de coagir a outorgar procuração.