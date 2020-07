Cuidadora é presa por furto e tentativa de homicídio contra idosa

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma cuidadora de idosos, em Bonsucesso (RJ). Segundo apuração do portal iG, a prisão aconteceu após uma denúncia de tentativa de homicídio e furto contra uma idosa de 79 anos. A senhora percebeu a falta do cartão de crédito depois de utilizá-lo na presença da cuidadora.

A idosa informou os familiares sobre o ocorrido e seus parentes acionaram a polícia. A cuidadora usou o cartão de crédito e fez compras no valor de R$ 15 mil. Tudo foi gasto em lojas de departamento e construção.

A tentativa de homicídio foi enquadrada após a cuidadora confessar que deu para a senhora doses de remédio para diabetes, doença que a idosa não possui. Ela foi hospitalizada em estado grave. Além disso, ela aplicou insulina na vítima que agora está em coma.