Cuiabá: Homem é encontrado morto em quarto de motel

Nessa terça-feira, 22, um homem de 36 foi encontrado morto em um quarto de motel no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. Com o homem foram encontradas seringas, mas a causa da morte ainda está sendo investigada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada por funcionários do estabelecimento. Pela janela, eles viram a vítima desacordada sozinha no chão do quarto.

Os policiais chegaram a chamar o homem, mas como não tiveram resposta, arrombaram a porta com a autorização do responsável do lugar e entraram no quarto.

Ao lado do corpo da vítima foram encontrados seringas com sangue e ampolas com líquido transparente. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia.

O caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).